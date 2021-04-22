На Пасху 2 мая полицейские решили значительно усилить меры безопасности в Одессе и области
Для этого будут привлечены правоохранители из других областей, передает Politeka.net со ссылкой на информацию, обнародованною на сайте Нацполиции в Одесской области.
Как заявил глава одесской полиции Олег Бех, будут приняты исчерпывающие меры по обеспечению общественной безопасности и порядка, а также безопасности дорожного движения вокруг церквей, храмов и монастырей.
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«К усиленному несения службы в период религиозных праздников будут привлечены немалые силы, в том числе подразделений полиции из других областей. Правоохранители будут следить за соблюдением гражданами требований закона, в том числе карантина», - заявил он.
Главный одесский полицейский, призвал священников позаботиться о безопасности верующих и заранее напомнить им об ограничительных мероприятиях: в храмах и во дворе присутствовать в масках, закрывающих рот и нос, также соблюдать дистанцию.
«Поощряйте прихожан, особенно пожилого возраста, с хроническими заболеваниями, в «онлайн» служений, проводите службу на улице, сокращайте продолжительность мероприятий в храмах», - обратился Бех к священнослужителям.
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