В Одессе замечен водитель маршрутки, который вместе со сдачей за проезд передает вкусняшки

О необычном маршрутчике, который поднимает настроение пассажирам, рассказала одесситка Анна Кальмус на страницах местного паблика в Фейсбук и показала, как он выглядит, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Девушка рассказала, что когда она передавала сдачу от водителя в салон маршрутки, вместе с мелочью в ладонь легла жменя конфет. Это было неожиданно и приятно.

«Я растерялась, но улыбнулась и машинально отдала содержимое ожидающей сзади руки. По салону пошли смешки и улыбки. Следующая "передачка" была такой же неожиданно сладкой", - написала одесситка.

По ее словам, на вопрос одного из пассажиров, что ему делать с леденцами, водитель ответил: "Женщинам раздайте!"

"И тут все так подобрели, просияли, стали улыбаться друг другу, помогать при выходе! Просто заразились какой-то добротой. А ведь это всего-лишь малюсенькие конфетки. Водителя я умудрилась щелкнуть, когда он отдавал мне сдачу. Занесу его в Красную книгу водителей маршруток Одессы. Уникальный экземпляр", - написала Кальмус.

Ее позитивная публикация разлетелась по сети и собрала за первые пять часов собрал более 6,3 тысяч лайков, люди похвалили мужчину за радушное отношение к своим пассажирам.

Также Анна показала фото маршрутчика.

"Про него уже много раз писали. Молодец, с утра задал людям настроение, они пошли и тоже добрых дел наделали. Представляете, если бы все так делали, мы бы избавились от злости", - комментируют другие люди.

Напомним, что девочка выпала из окна дома в Одессе, кадры: "услышали стук балконной двери и..."

Также Politeka сообщала, погода на Пасху и майские огорчит одесситов: придется отказаться от пикников