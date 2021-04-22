На кладбище в Одесской области принялись разрушать могилы умерших

Вандалами оказались мать и сын, их уже задержали полицейские, которые рассказали вопиющие подробности, передает Politeka.net

Всё началось с того, что жители одного из сел Ананьевской ОТГ пожаловались в полицию на то, что могилу их родственника кто-то разрушил.

Полицейские занялись поисками хулиганов и позже выяснилось, что к разрушению могилы причастны 45-летняя женщина и ее 23-летний сын. Они украли с могилы швеллеры, чтобы продать их как металлолом, но сделать это не успели.

В полиции добавили, что женщина решилась на вандализм под воздействием алкоголя.

Копы изъяли вещественные доказательства, решается вопрос об уведомлении правонарушителям о подозрении. Их привлекают к ответственности по ч.3 ст.297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет.

Ранее мы сообщали, в Одесской области двое мужчин совершали осквернения могил ради финансовой выгоды.

Информация о похищениях металлических оград с местного кладбища в Березовском районе стала поступать от родственников покойников.

К надругательству оказались причастны двое мужчин, которые орудовали на кладбище под покровом ночи.

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