Нападавший говорит, что ничего не помнит

В Одессе незнакомец до потери сознания избил парня, который ждал маршрутку

Происшествие случилось на днях на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу полиции в Одесской области.

Так, к 21-летнему парню подошел пьяный незнакомец и попытался завязать разговор. Но так как молодой человек говорить с ним отказался, тот разозлился и нанес удар кулаком в лицо. От удара одессит упал на асфальт и потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, он до сих пор не приходит в себя.

Дебошира задержали. Выяснилось, что ему 23 года и он говорил, что был настолько пьян, что ничего не помнит и не может объяснить, зачем спровоцировал конфликт и избил незнакомого ему парня.

Подозреваемого отправили в СИЗО.

Ранее мы сообщали, на одесском рынке совершено нападение на продавца.

Двое молодых людей атаковали сотрудника рынка, они брызнули ему в лицо слезоточивый газ и стали отбирать сумку с деньгами. Мужчина пытался дать отпор нападающим, но безрезультатно.

Другие работники рынка это видели и пришли на подмогу своему коллеге.

Разбойников испугал вид толпы, и они скрылись, а пострадавший обратился за помощью в полицию.

Злоумышленников искали несколько недель и задержали их по местам проживания в Черноморске и Усатово.

Выяснилось, что нападавшим по 27 лет, один из них имеет судимость за совершение аналогичного преступления.

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