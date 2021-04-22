В Одессе незнакомец до потери сознания избил парня, который ждал маршрутку
Происшествие случилось на днях на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу полиции в Одесской области.
Так, к 21-летнему парню подошел пьяный незнакомец и попытался завязать разговор. Но так как молодой человек говорить с ним отказался, тот разозлился и нанес удар кулаком в лицо. От удара одессит упал на асфальт и потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, он до сих пор не приходит в себя.
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Дебошира задержали. Выяснилось, что ему 23 года и он говорил, что был настолько пьян, что ничего не помнит и не может объяснить, зачем спровоцировал конфликт и избил незнакомого ему парня.
Подозреваемого отправили в СИЗО.
Ранее мы сообщали, на одесском рынке совершено нападение на продавца.
Двое молодых людей атаковали сотрудника рынка, они брызнули ему в лицо слезоточивый газ и стали отбирать сумку с деньгами. Мужчина пытался дать отпор нападающим, но безрезультатно.
Другие работники рынка это видели и пришли на подмогу своему коллеге.
Разбойников испугал вид толпы, и они скрылись, а пострадавший обратился за помощью в полицию.
Злоумышленников искали несколько недель и задержали их по местам проживания в Черноморске и Усатово.
Выяснилось, что нападавшим по 27 лет, один из них имеет судимость за совершение аналогичного преступления.
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