Стало известно, как наказали мужчину за похищение подростка в Одессе
Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на информацию из судебного реестра
В прошлом году средь бела 25 марта трое мужчин насильно посадили девятиклассника в своей автомобиль, перед этим ударив его по ребрам и уехали. Похищение произошло на улице Героев Крут.
Очевидцы происшествия позвонили в полицию и вскоре автомобиль вместе с жертвой и похитителями был задержан.
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Преступная банда так и не призналась зачем похитила подростка.
Однако, как стало известно, после похищения у 16-летнего парня случилось нервное расстройство на фоне стресса.
В суде прокурор, а также адвокат пострадавшего смогли прийти к соглашению и судья осудил инициатора похищения всего на 1 год.
«Засчитать… в срок наказания по данному приговору срок его предварительного заключения с 25.03.2020 года по 24.03.2021 года включительно из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы, — сообщается в судебном решении.
Ранее мы сообщали, в Одесской области судили молодого парня-педофила за изнасилование подростка.
Так, суд решил приговорить 23-летнего жителя Одесской области, который в прошлом уже имел проблемы с законом, к 12 годам тюремного заключения.
Преступление произошло в августе минувшего года.
Тогда парень на пастбище применил к 12-летнему мальчику физическую силу и против его воли удовлетворил свои половые потребности.
Пострадавший ребенок рассказал о произошедшем матери, а та, в свою очередь, обратилась в полицию.
За считанные часы насильника-педофила разыскали и задержали правоохранители.
Напомним, что женщину-попрошайку вывели на чистую воду в Одессе, появилось видео: " как только смена заканчивается..."
Также Politeka сообщала, что план "Перехват" объявлен на Одесчине, совершено похищение молодой девушки: "Силой затолкали в авто"