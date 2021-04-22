Похищение случилось на глазах у людей

Стало известно, как наказали мужчину за похищение подростка в Одессе

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на информацию из судебного реестра

В прошлом году средь бела 25 марта трое мужчин насильно посадили девятиклассника в своей автомобиль, перед этим ударив его по ребрам и уехали. Похищение произошло на улице Героев Крут.

Очевидцы происшествия позвонили в полицию и вскоре автомобиль вместе с жертвой и похитителями был задержан.

Преступная банда так и не призналась зачем похитила подростка.

Однако, как стало известно, после похищения у 16-летнего парня случилось нервное расстройство на фоне стресса.

В суде прокурор, а также адвокат пострадавшего смогли прийти к соглашению и судья осудил инициатора похищения всего на 1 год.

«Засчитать… в срок наказания по данному приговору срок его предварительного заключения с 25.03.2020 года по 24.03.2021 года включительно из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы, — сообщается в судебном решении.

Ранее мы сообщали, в Одесской области судили молодого парня-педофила за изнасилование подростка.

Так, суд решил приговорить 23-летнего жителя Одесской области, который в прошлом уже имел проблемы с законом, к 12 годам тюремного заключения.

Преступление произошло в августе минувшего года.

Тогда парень на пастбище применил к 12-летнему мальчику физическую силу и против его воли удовлетворил свои половые потребности.

Пострадавший ребенок рассказал о произошедшем матери, а та, в свою очередь, обратилась в полицию.

За считанные часы насильника-педофила разыскали и задержали правоохранители.

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