За минувшие сутки 36 жителей Одесской области скончались от последствий коронавирусной болезни

По состоянию на 22 апреля в регионе зарегистрировали 844 новых случая заболевания ковид. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Одесской области было зафиксировано 129 тысяч 132 случая коронавируса.

За последние сутки не справились с болезнью и скончались 36 пациентов, всего летальных случаев - 2326.

В то же время 956 пациентов считаются официально выздоровевшим.

Напомним, что Одесса продолжает оставаться в красной зоне карантина, а это значит, что жесткие ограничения будут действовать, как минимум, до 25 апреля.

В Одесской области превышен уровень госпитализации больных с коронавирусом – от 64 до 68,3 при норме 60 на 100 тысяч населения. Кроме того, динамика уровня госпитализации составляет от 14,0% до 17.%.

Загруженность койко-мест с кислородом превышает 70%.

Ранее мы писали, в Одессе спрогнозировали, когда ослабят карантин.

По словам главы облздрава Натальи Одарий-Захарьевой, тенденция к снижению заболеваемости есть, но все может резко измениться.

Чиновница убеждена, что в ближайшие 10 дней надеяться на выход из «красной зоны» не следует, а вот в начале мая, после Пасхи теоретически могут смягчить ограничения.

Третью волну в Украине спровоцировал британский штамм коронавирусной инфекции, а вот южноафриканский вид в Одесской области пока официально не находили.

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