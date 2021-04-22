В Одессе неизвестные хулиганы массово уничтожают остановки общественного транспорта

Об этом на официальном сайте города сообщает КП “Городские дороги”, передает Politeka.net

Так, с начала этого года вандалы разбили стекла в 37 остановочных комплексах в разных районах города. Последний случай зафиксировали в ночь с 21 на 22 апреля на улице Водпроводной напротив Стальканатного завода. Там пострадала новая стеклянная остановка, у которой разбили вдребезги боковое стекло.

Кроме того, каждый день хулиганы оставляют надписи, ломают скамейки, выламывают урны вместе с бетоном,

Стоит сказать, что стоимость одного остановочного комплекса стеклянного типа около 100 тыс. гривен.

В СМИ появилась информация, что чиновники мэрии закупают комплексы без аукциона у одного и того же подрядчика, разбив суммы контрактов на части, исключающее проведение честного и открытого тендера.

Ранее мы писали, вандалы разгромили остановку возле Южного рынка. Это произошло в конце января этого года.

В марте месяце коммунальщики обнаружили разбитые стекла остановки на улице Святослава Рихтера, 111.

Также мы писали, к 21-летнему парню на остановке подошел пьяный незнакомец и попытался завязать разговор. Но так как молодой человек говорить с ним отказался, тот разозлился и нанес удар кулаком в лицо. От удара одессит упал на асфальт и потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, он до сих пор не приходит в себя.

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