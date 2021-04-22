В сети показали, в каком состоянии находятся бомбоубежища в Одессе

После активных разговоров об обостреннии военного конфликта с Россией, в Одессе вспомнили о бомбоубежищах и решили посмотреть, в каком состоянии они находятся. Об этом пишет местный сайт УСИ (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как выяснилось, большинство бункеров оказались просто напросто непригодными. В некоторых ЖЭКи поселили дворников, которые вынуждены жить под землей.

"В плохом состоянии бомбоубежища. За ними никто не следит. Здесь сейчас вообще живут люди, они все захламили. Это дворники, которых поселил ЖЭК. Они входят сюда с другого входа", – сообщил одессит и показал, как выглядит один из бункеров на Адмиральском проспекте.

Всюду царит антисанитария, горы мусора и вещей, здесь есть и телевизор, и дорожный чемодан, плита, разбросанная одежда, стоит грязная посуда и баклажки с мочой.

Проживают в этом бункере мужчина и женщина - работники ЖЭКа, которые здесь еду готовят и нужду справляют.

Еще одно бомбоубежище по карте должно быть возле 16-й поликлиники на улице Ивана и Юрия Лип. Но прямо возле входа разбил свою халабуду бездомный Игорь. Сквозь хлам можно разглядеть характерную дверь в бункер.

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