В Одесской области пропали два человека

Как передает Politeka.net, информацию об этом разместила пресс-служба регионального ГУНП.

Так, в полиции ведутся поиски 36-летнего мужчины, который пропал 5 месяцев назад.

Сообщается, что житель Килии Алексей Чапраз, 1984 года рождения, ушел из дома еще 9 ноября прошлого года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно

Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, черные короткие волосы, зеленые глаза. Был одет в черную кожаную куртку, черные спортивные штаны с лампасами белого цвета и черные кроссовки. На голове черная шапка.

Особые приметы: носит очки, на правой кисти татуировка в виде буквы «А».

Кроме того, долгое время не выходит на связь с родственниками еще один 40-летний житель Килии.

Проноза Сергей Викторович в мае 2020 ушел из дома и до настоящего времени о нем никто ничего не слышал.

Его приметы: на вид 35 лет, рост 190 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы русые.

Был одет: белая куртка с надписями красно-синего цвета, серая футболка, черные джинсы и кроссовки.

Жителей призвали с любой информацией о месте нахождения разыскиваемых, позвоните в отделение полиции № 1 Измаильского районного отдела полиции ГУНП в Одесской области по телефонам: (04843) 42260, (098) 6333776 (дежурная часть круглосуточно) или по спецлинии «102».

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