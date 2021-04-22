В сети показали жуткую свалку, которую устроили одесситы в одном из районов города

Соответствующее видео обнародовал в соцсетях одесский активист Александр Новицкий, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Так, в частном секторе микрорайона Ленпоселок, на улице Крайней была создана площадка для складирования крупногабаритного мусора – мебели, бытовой техники и прочего.

Однако местные жители поняли инициативу и по-своему и устроили там стихийную свалку, забросав площадку бытовыми отходами.

«Недавно был праздник день освобождения Одессы, люди выходили с цветами, называли себя одесситами и рассказывали, как любят Одессу-маму, но при этом ведут себя совершенно отвратительно», - возмущается активист на видео.

По словам Новицкого, местные жители не хотят заключать договор за вывоз мусора, а предпочитают его выкинуть где-нибудь в своем же районе.

«Это сделали те самые одесситы, которые любят город, рассказывают, как любят чистоту, но знать не знают о правилах благоустройства города, но самое страшное, что они набрасывают себе же под нос. Огромное количество крыс уже успело тут поселиться», - рассказал активист на видео.

Он отметил, чтобы вывезти мусор со стихийной свалки, понадобилось два самосвала и бульдозер.

В заключении Новицкий пообещал, что городские власти усилят контроль за нарушениями в этой сфере и будет жестко штрафовать.

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