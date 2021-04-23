Рейсовая маршрутка попала в аварию на трассе Киев-Одесса, она столкнулась с фурой
Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером в четверг, 22 апреля, возле села Старые Маяки в Березовском районе. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
По предварительным данным, водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Volvo, который ехал впереди.
В результате удара пострадали пять пассажиров маршрутки. Женщин в возрасте 56-ти, 35-ти и 31-го годов доставили в местную больницу с травмами, другим гражданам оказали помощь на месте.
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«Все обстоятельства аварии устанавливаются, в рамках досудебного расследования будет назначен ряд экспертиз», - сообщили в полиции.
Ранее мы сообщали, власти запретили грузовому транспорту проезд по улицам Одессы в часы пик.
Соответствующее решение приняли в ходе заседания горсовета в четверг, 22 апреля.
Теперь грузовикам и фурам запрещено въезжать в Одессу и останавливаться на главных магистралях города в час пик.
Предусматривается ограничение въезда и запрет остановки/стоянки большегрузов более 3,5 тонн в рабочие дни с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.
Проезд запрещен напроспекте Добровольського, ул. Семена Палия, Южной дороге, Николаевской дороге, ул. Черноморского казачества. ул. Атамана Головатого, ул. Водопроводной, ул. Краснова, проспекте Небесной Сотни, ул. Преображенской, ул. Ришельевской. ул. Пушкинской.
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