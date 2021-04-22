В пятницу, 23 апреля синоптики обещают сильный дождь, местами с грозами и швальным ветром
Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей
По прогнозу метеорологов, на протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками. Начиная с середины дня будет идти сильный дождь, который к вечеру станет слабее.
Ветер южный, днем северо-западный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью составит 6-8 °С тепла, днем воздух прогреется до 13-15 °С.
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По Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем дождь, гроза.
Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, днем северо-западный, 9-14 метров в секунду, во время грозы местами шквал, 15-18 метров в секунду
Температура ночью 5-10 °С тепла, днем 12-17 °С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Ранее мы сообщали, одесситам можно будет забыть о ясной и теплой погоде на Пасху и майские праздники.
В этом году самый главный православный праздник придется на 2 мая и соответственно совпадет с майскими праздниками.
Однако жителям, по всей видимости, придется отказаться от пикников и прогулок на природе, так как в начале мая метеорологи прогнозируют месяц затяжных дождей, вплоть до 12 мая.
Помимо дождей, в этом году традиционной майской жары ждать не стоит.
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