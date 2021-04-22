Стихия разгуляется не на шутку

В пятницу, 23 апреля синоптики обещают сильный дождь, местами с грозами и швальным ветром

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей

По прогнозу метеорологов, на протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками. Начиная с середины дня будет идти сильный дождь, который к вечеру станет слабее.

Ветер южный, днем ​​северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью составит 6-8 °С тепла, днем воздух прогреется до ​​13-15 °С.

По Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем ​​дождь, гроза.

Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, днем ​​северо-западный, 9-14 метров в секунду, во время грозы местами шквал, 15-18 метров в секунду

Температура ночью 5-10 °С тепла, днем ​​12-17 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Ранее мы сообщали, одесситам можно будет забыть о ясной и теплой погоде на Пасху и майские праздники.

В этом году самый главный православный праздник придется на 2 мая и соответственно совпадет с майскими праздниками.

Однако жителям, по всей видимости, придется отказаться от пикников и прогулок на природе, так как в начале мая метеорологи прогнозируют месяц затяжных дождей, вплоть до 12 мая.

Помимо дождей, в этом году традиционной майской жары ждать не стоит.

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