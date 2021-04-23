Атмосферный фронт надвигается на Одессу, в связи с этим объявлено штормовое предупреждение

По данным синоптиков, циклон Зохан, который сейчас находится над Скандинавией, зацепит своим атмосферным фронтом Одессу и принесет дожди с грозами и даже градом, передает Politeka.net.

Их ожидают днем. Во время грозы, одесситов предупредили о кратковременном шквальном усилении ветра, порывы которого составят 15-24 метров в секунду. Температура воздуха днем продержится в пределах ​​+14+15 градусов, вечером незначительно понизится +10+12 градусов.

По Одесской области прогнозируется переменная облачность. Ночью и днем местами обещают небольшой дождь, а также грозу. Утром туман.

Ветер южный, днем ​​северо-западный – 9-14 метров в секунду. Во время грозы местами шквал 15-14 метров в секунду. Температура ночью 5-10 °С тепла, днем ​​12-17 °С.

Ранее мы сообщали, одесситам можно будет забыть о ясной и теплой погоде на Пасху и майские праздники.

В этом году самый главный православный праздник придется на 2 мая и соответственно совпадет с майскими праздниками.

Однако жителям, по всей видимости, придется отказаться от пикников и прогулок на природе, так как в начале мая метеорологи прогнозируют месяц затяжных дождей, вплоть до 12 мая.

Помимо дождей, в этом году традиционной майской жары ждать не стоит.

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