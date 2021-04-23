В Одесской области с каждым днем фиксируют всё больше жертв коронавирусной болезни
По состоянию на 23 апреля в регионе выявлено 658 новых случая заражения ковид, при этом 45 человек скончались от последствий болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, передает Politeka.net.
Всего с начала пандемии в Одесской области было зафиксировано 129 тысяч 790 инфицированных. Общее число летальных случаев - 2371.
В то же время 1136 пациентов за сутки считаются официально выздоровевшим.
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Добавим, что 22 апреля в Одесской области против COVID-19 было привито 837 человека.
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