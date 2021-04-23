В Одесской области с каждым днем фиксируют всё больше жертв коронавирусной болезни

По состоянию на 23 апреля в регионе выявлено 658 новых случая заражения ковид, при этом 45 человек скончались от последствий болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, передает Politeka.net.

Всего с начала пандемии в Одесской области было зафиксировано 129 тысяч 790 инфицированных. Общее число летальных случаев - 2371.

В то же время 1136 пациентов за сутки считаются официально выздоровевшим.

Добавим, что 22 апреля в Одесской области против COVID-19 было привито 837 человека.

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По словам главы облздрава Натальи Одарий-Захарьевой, тенденция к снижению заболеваемости есть, но все может резко измениться.

Чиновница убеждена, что в ближайшие 10 дней надеяться на выход из «красной зоны» не следует, а вот в начале мая, после Пасхи теоретически могут смягчить ограничения.

Третью волну в Украине спровоцировал британский штамм коронавирусной инфекции, а вот южноафриканский вид в Одесской области пока официально не находили.

Напомним, что COVID-19 скосил новый "урожай" жертв на Одесчине: число летальных случаев резко увеличилось

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