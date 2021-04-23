В ресторане Одессы вспыхнул пожар

Огненное ЧП произошло посреди ночи в заведении «Мистер Кэт» по улице Академика Королева, 24. Видео показали местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как сообщили в ГСЧС, 23 апреля в 2:54 в Службу спасения "101" поступил сигнал о срабатывании пожарной сигнализации в помещении ресторана.

Прибывшие на место спасатели увидели, что причиной пожара стала фритюрница на кухне, она загорелась. Однако не уточняется, кем использовалась фритюрница ночью в закрытом ресторане.

8 пожарных машин участвовали в тушении огня. Спасатели ликвидировали пожар в 3:41 на площади 5 кв м.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.



Ранее мы писали, пенсионерка лишилась жизни, когда сжигала мусор в Одесской области.

Трагический инцидент произошел в поселке Окны.

Пожилая женщина сжигала мусор во дворе, но огонь внезапно перекинулся на ее одежду.

В результате ЧП 77-летнюю пенсионерку доставили в больницу с многочисленными ожагами, где она скончалась на следующий день.

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