Проводник рассказал о том, как серийные воры орудуют в поездах, жертвами которых становятся пассажиры Укрзализници

Крик души опубликовали на Facebook-странице "Одесса с Telegram на FB", передает Politeka.net

Боясь за свою жизнь и жизнь своей семьи, информатор пожелал остаться анонимным.

Проводник говорит, что воры работают нагло и дерзко, и якобы при полном покровительстве руководства Укрзализници.

«Каждый рейс злоумышленники (обычно их 3 человека) покупают билеты и садятся пассажирами в поезд. Как только наступает ночь чистят поезд. Проводники их все знают - но не пустить с билетом не имеют права», - признался он.

Единственное, что могут проводники, по словам рассказчика, это предупредить пассажиров, чтоб те на ночь закрыли купе.

«Кто-то слушает, утром кричит, что проводник в доле, большинство закрываются. И вот все закрылись и "гости" выходят из вагона "пустые", начинают угрожать проводнику. Семьей, детьми, что они все знают, очень страшно", - продолжил он.

Проводник сообщил, что нередко бывали случаи, когда у пассажиров воровали деньги, отложенные на операцию ребенка.

«Сил терпеть это нет. Военизированная Охрана в поездах есть. Однажды сотрудник помешал - на следующий день за его жизнь боролись в реанимации. Обнаглели до тех пределов, что прямо на коридоре выворачивают сумки, забирают ценности и бросают", - рассказал проводник.

Напомним, что новая напасть свалилась на головы жителей Одесчины: "в больницы забрали почти шесть сотен человек"

А еще Politeka писала, в поезде Киев-Одесса устроили ограбление пассажиров: "у человека может приступ случиться от такого"

Также Politeka сообщала, что в полиции рассказали, как подростки расправились над мужчиной в Измаиле, видео