В Белгород-Днестровском закрывают психбольницу, а пациентов распускают по домам

Это решение не понравилось местным жителям и родственникам душевнобольных. Поэтому они вышли на митинг под стены больницы. Соответствующее видео обнародовании в Фейсбук сообществе «НАШЕ МІСТО. Білгород-Дністровський», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам родственников пациентов, несколько недель назад с ними связалось руководство и сообщило, что с 1 мая больницу закрывают из-за отсутствия финансирования, а всех больных распускают по домам.

Митингующие обращают внимание, что пациенты психлечебницы являются социально опасными и по медицинским показаниям их не примет ни один специнтернат.

Родные пациентов боятся за свои семьи, потому как те не могут находиться в обществе и нуждаются в круглосуточном уходе. А многим пациентам и вовсе некуда идти, так как они давно утратили социальные связи, семьи, жилье.

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