В Одесской области был задержан российский блогер и участники реалити-шоу «Дом-2»

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Politeka.net.

В частности, вечером 22 апреля к Черноморскому порту на теплоходе из Турции прибыл гражданин страны-агрессора. Мужчина оказался известным российским блогером, который участвовал в популярных реалити-шоу «Дом-2» и «Свадебный размер 2».

Пограничники побеседовали с россиянином и он признался, что в 2016 году посещал оккупированный РФ полуостров Крым. Туда он приплыл на пароме через закрытый пункт пропуска «Керчь».

«За нарушение требований Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» россиянину запретили въезд в Украину сроком на 3 года», - сообщили в погранслужбе.

Ранее мы сообщали, в Одесской области начались военные учения с тяжелой техникой по охране государственной границы.

Пограничники комендатуры быстрого реагирования Белгород-Днестровского отряда отрабатывают слаженность действий по охране государственной границы и готовый действовать решительно.

В ходе учений пограничники обратят особое внимание на вопросы прикрытия побережья моря и лимана, недопущения провокаций на границе.

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