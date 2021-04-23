В сети показали, как жители Одессы уже открыли пляжный сезон

Соответствующие фотографии разместил местный сайт Культурометр .

22 апреля выдался теплым и солнечным днем и многие горожане, несмотря на будний день массово вышли на прогулки к морю.

Особенно многолюдно было на пляже «Аркадия».

Как видно на фото, здесь люди загорали под лучами весеннего солнца, сидели за столиками, не спеша прогуливались и даже купались в море.

Хочется верить, что такие массовые сборища не приведут к еще большему подъему заболеваемости коронавирусом, тем более, что по последним данным, число жертв от ковид резко увеличилось на территории Одесского региона.

По состоянию на 23 апреля в Одессе и области выявлено 658 новых случая заражения коронавирусом, при этом 45 человек скончались от последствий болезни.

Всего с начала пандемии в Одесской области было зафиксировано 129 тысяч 790 инфицированных. Общее число летальных случаев - 2371.

1136 пациентов за сутки считаются официально выздоровевшим.

Ранее мы писали, в Одессе спрогнозировали, когда ослабят карантин.

По словам главы облздрава Натальи Одарий-Захарьевой, тенденция к снижению заболеваемости есть, но все может резко измениться.

Чиновница убеждена, что в ближайшие 10 дней надеяться на выход из «красной зоны» не следует, а вот в начале мая, после Пасхи теоретически могут смягчить ограничения.

Напомним, что COVID-19 скосил новый "урожай" жертв на Одесчине: число летальных случаев резко увеличилось

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