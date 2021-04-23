В сети показали, как жители Одессы уже открыли пляжный сезон
Соответствующие фотографии разместил местный сайт
22 апреля выдался теплым и солнечным днем и многие горожане, несмотря на будний день массово вышли на прогулки к морю.
Особенно многолюдно было на пляже «Аркадия».
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Как видно на фото, здесь люди загорали под лучами весеннего солнца, сидели за столиками, не спеша прогуливались и даже купались в море.
Хочется верить, что такие массовые сборища не приведут к еще большему подъему заболеваемости коронавирусом, тем более, что по последним данным, число жертв от ковид резко увеличилось на территории Одесского региона.
По состоянию на 23 апреля в Одессе и области выявлено 658 новых случая заражения коронавирусом, при этом 45 человек скончались от последствий болезни.
Всего с начала пандемии в Одесской области было зафиксировано 129 тысяч 790 инфицированных. Общее число летальных случаев - 2371.
1136 пациентов за сутки считаются официально выздоровевшим.
Ранее мы писали, в Одессе спрогнозировали, когда ослабят карантин.
По словам главы облздрава Натальи Одарий-Захарьевой, тенденция к снижению заболеваемости есть, но все может резко измениться.
Чиновница убеждена, что в ближайшие 10 дней надеяться на выход из «красной зоны» не следует, а вот в начале мая, после Пасхи теоретически могут смягчить ограничения.
Напомним, что COVID-19 скосил новый "урожай" жертв на Одесчине: число летальных случаев резко увеличилось
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