Одесскому облдзраву грозят массовые проверки из Киева за срыв алгоритма по вакцинации

Так, в Одесской области до сих пор не использованы вакцины из первой партии препарата «CoviShield» индийского производства, который поступил в регион. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко «передал привет» главе одесского департамента здравоохранения. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

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«Хочу передать публичный «привет» еще трем руководителям департаментов здравоохранения. В частности, Харьковской, Одесской и Запорожской областей. Это единственные области, которые нарушили алгоритмы Минздрава и до сих пор не использовали вакцины из первой партии Astrazeneca, – сообщил он.

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Ляшко пригрозил облздраву, что на следующей неделе в регион приедет ревизия.

«Будут проведены определенные мониторинговые визиты для оценки потенциальных проблем, посмотрим, почему там не используются эти вакцины», — отметил санитарный врач.

По данным одесских СМИ, медики отказывается прививаться по нескольким причинам: боязнь индийской вакцины, переболели коронавирусом или на момент вакцинации были заражены ковид.

В тоже время часть медработников, которые ранее отказывались от вакцины, уже передумали. Так как руководство некоторых больниц пообещали денежное вознаграждение, если они вакцинируются индийской вакциной.

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