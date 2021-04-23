За один день на одесских дорогах перевернулись два автомобиля
Первое происшествие зафиксировали утром в пятницу 23 апреля на Объездной дороге.
Как рассказали в патрульной полиции, водитель автомобиля Toyota во время перестроения из полосы разгона не предоставил преимущество в движении автомобилю Chevrolet.
Между ними произошло столкновение, из-за чего Chevrolet перевернулся.
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К счастью, никто из людей не пострадал.
На водителя Toyota инспекторы составили административный протокол.
Второй инцидент с перевертышем случился на трассе Одесса-Киев.
Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо».
«Фура залетела в отбойник и прилегла 🚛 на бок», - говорится в публикации.
На месте ДТП присутствовала полиция, о пострадвших ничего не сообщается.
Ранее мы сообщали, рейсовая маршрутка попала в аварию на трассе Киев-Одесса, она столкнулась с фурой.
ДТП случилось возле села Старые Маяки в Березовском районе.
Водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Volvo, который ехал впереди.
В результате удара пострадали пять пассажиров маршрутки. Женщин в возрасте 56-ти, 35-ти и 31-го годов доставили в местную больницу с травмами, другим гражданам оказали помощь на месте.
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