За один день на одесских дорогах перевернулись два автомобиля

Первое происшествие зафиксировали утром в пятницу 23 апреля на Объездной дороге.

Как рассказали в патрульной полиции, водитель автомобиля Toyota во время перестроения из полосы разгона не предоставил преимущество в движении автомобилю Chevrolet.

Между ними произошло столкновение, из-за чего Chevrolet перевернулся.

К счастью, никто из людей не пострадал.

На водителя Toyota инспекторы составили административный протокол.

Второй инцидент с перевертышем случился на трассе Одесса-Киев.

Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо».

«Фура залетела в отбойник и прилегла 🚛 на бок», - говорится в публикации.

На месте ДТП присутствовала полиция, о пострадвших ничего не сообщается.

Ранее мы сообщали, рейсовая маршрутка попала в аварию на трассе Киев-Одесса, она столкнулась с фурой.

ДТП случилось возле села Старые Маяки в Березовском районе.

Водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Volvo, который ехал впереди.

В результате удара пострадали пять пассажиров маршрутки. Женщин в возрасте 56-ти, 35-ти и 31-го годов доставили в местную больницу с травмами, другим гражданам оказали помощь на месте.

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