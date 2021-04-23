Одесситам рассказали об ограничениях во время пасхальных праздников, которые будут действовать в условиях красной зоны

Храмы должны придерживаться рекомендаций, которые разработали для них в Министерстве здравоохранения. Об этом в ходе брифинга 23 апреля заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости, в храмах призывают поощрять онлайн-богослужения для верующих, увеличить количество сессий благословения, но уменьшить их продолжительность. При этом двери в помещения церквей должны быть открыты.

«Необходимо установить ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечить соблюдение безопасной дистанции между прихожанами на улице. Лучше всего, чтобы в храм на Пасху шел кто-то один из членов семьи», - рассказал Ляшко.

Санитарный врач также обратился к людям с хроническими заболеваниями и попросил их воздержаться от посещения храмов. Освятить праздничную корзину можно будет на улице возле храма.

По состоянию на 23 апреля в Одессе и области выявлено 658 новых случая заражения коронавирусом, при этом 45 человек скончались от последствий болезни.

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По словам главы облздрава Натальи Одарий-Захарьевой, тенденция к снижению заболеваемости есть, но все может резко измениться.

Чиновница убеждена, что в ближайшие 10 дней надеяться на выход из «красной зоны» не следует, а вот в начале мая, после Пасхи теоретически могут смягчить ограничения.

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