Автохамы решили парковаться на футбольном поле, не давая детям места для игры

Местные жители при отсутствии или бездействии патрульных полицейских, ожидая пока автовладельцам будут выписывать протоколы и штрафы решили самостоятельно делать популярными водителей, которые оставляют свои автомобили, где попало. Возможно, что после такого прославления кто-то из них и задумается о том, что они доставляют массу неудобства окружающим, пишет Politeka.net

Автохамы бросают свои автомобили где попало, на трамвайных путях, на зебре, паркуются близко возле парадных и касалось бы уже мало чем удивляют.

Однако есть еще автомобилисты, которые для парковки своих машин облюбовали футбольное поле, на котором играет ребятня.

Так, на улице генерала Бочарова возле домов №23, 47 жители постоянно наблюдают такую картину, сообщают местные СМИ.

Несмотря на старания горожан, которые фиксируют подобные нарушения и вызывают полицейских, автохамы, как прежде, остаются безнаказанными.

Ранее мы сообщали, на спуске Маринеско водитель Мерседеса, который сильно спешил и не стал стоять в пробке, решил ее объехать по трамвайному полотну. В результате колесо попало в колею, и иномарка попросту застряла.

Чтобы не выходить и не позорится, водитель решил поехать дальше, скрепя дисками и царапая днище автомобиля.

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