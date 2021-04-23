На выходных Одесская область будет в зоне влияния холодного фронта, ожидаются значительное снижение температуры, вплоть до заморозков
По прогнозам синоптиков, в субботу 24 апреля в Одессе будет преимущественно облачный день, однако обойдется без осадков .
Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.
Ночная температура снизится до +5…+7° С, днем воздух прогреется до +13+15 °С.
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По Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью 1-6 °С тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2 °С, днем 12-17 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
В Вербное воскресенье на протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками. Без осадков. Ветер южный. Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем 11-16 тепла.
Ранее мы сообщали, одесситам можно будет забыть о ясной и теплой погоде на Пасху и майские праздники.
В этом году самый главный православный праздник придется на 2 мая и соответственно совпадет с майскими праздниками.
Однако жителям, по всей видимости, придется отказаться от пикников и прогулок на природе, так как в начале мая метеорологи прогнозируют месяц затяжных дождей, вплоть до 12 мая.
Помимо дождей, в этом году традиционной майской жары ждать не стоит.
Напомним, что в Одессе отдыхающие открыли пляжный сезон: кадры разлетелись по сети
Также Politeka сообщала, одесситов предупредили, как пройдет Пасха в красной зоне: онлайн-богослужения и не только