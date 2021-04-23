На выходных Одесская область будет в зоне влияния холодного фронта, ожидаются значительное снижение температуры, вплоть до заморозков

По прогнозам синоптиков, в субботу 24 апреля в Одессе будет преимущественно облачный день, однако обойдется без осадков .

Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Ночная температура снизится до +5…+7° С, днем воздух прогреется до ​​+13+15 °С.

По Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью 1-6 °С тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2 °С, днем ​​12-17 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

В Вербное воскресенье на протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками. Без осадков. Ветер южный. Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем ​​11-16 тепла.

Ранее мы сообщали, одесситам можно будет забыть о ясной и теплой погоде на Пасху и майские праздники.

В этом году самый главный православный праздник придется на 2 мая и соответственно совпадет с майскими праздниками.

Однако жителям, по всей видимости, придется отказаться от пикников и прогулок на природе, так как в начале мая метеорологи прогнозируют месяц затяжных дождей, вплоть до 12 мая.

Помимо дождей, в этом году традиционной майской жары ждать не стоит.

Напомним, что в Одессе отдыхающие открыли пляжный сезон: кадры разлетелись по сети

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