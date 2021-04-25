На Одесчине четыре человека погибли при загадочных обстоятельствах
Их тела не подающие признаков жизни обнаружили в воскресенье 25 апреля в заброшенном колодце возле одного из сел Белгород-Днестровского района. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на полицию в Одесской области.
Погибшими оказались трое мужчин и женщина. Все они жители села Плахтиевка, им было от 23 до 35 лет.
Сейчас на месте работают спасатели и сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
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До этого мы сообщали, что в Одессе на Черемушках люди вышли из подъезда дома и наткнулись на труп человека.
Его мертвое тело лежало прямо возле парадной на улице Варненской, дом 16/2.
На месте работала следственно-оперативная группа.
Также мы писали тела людей нашли в частном доме в поселке Авангард возле Двух столбов.
Трупы мужчин, один из которых хозяин дома, лежали в луже крови. У обоих на лице имеются небольшие порезы.
Полицейские уже установили личности погибших, одному 60 лет, другому 58.
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