Жители дома на пр. Небесной Сотни в Одессе сообщили, что в их дворе неизвестные отравили котов
Об этом стало известно из сообщения 7 канала.
На месте журналисты обнаружили троих погибших обитателей двора — молодого кота и двух котят.
Что именно стало причиной их смерти, а также кому и чем помешали животные — пока неизвестно.
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Напомним, на Одесчине четыре человека погибли при загадочных обстоятельствах.
Их тела, не подающие признаков жизни, обнаружили в воскресенье 25 апреля в заброшенном колодце возле одного из сел Белгород-Днестровского района.
Погибшими оказались трое мужчин и женщина. Все они жители села Плахтиевка, им было от 23 до 35 лет.
Отметим, Одесская область выходит из "красной" карантинной зоны.
Об этом сообщается в Telegram-канале министра Кабинета министров Украины.
Во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросу техногненно-экологичной безопасности и чрезвычайного положения было принято решение отменить "красный уровень" опасности.
Украинцам дали совет, как не заразиться коронавирусом самим и не заразить своих близких во время празднования Пасхи.
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов
Он напомнил, что риски заражения коронавирусом значительно возрастают в местах большого скопления людей. А этого следует избегать. Также важно не забывать о социальной дистанции, ношении масок и использовании антисептиков.
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