Одессит заехал в море прямо на машине ради эффектных фото



Об этом сообщает Vgorode .

На одном из местных пляжей машина медленно двигалась прямо в воде.

В комментариях очевидцы упоминали о какой-то косе, которая, судя по всему, помогала машине не утонуть.

Ранее мы сообщали, рейсовая маршрутка попала в аварию на трассе Киев-Одесса, она столкнулась с фурой.

ДТП случилось возле села Старые Маяки в Березовском районе.

Водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Volvo, который ехал впереди.

В результате удара пострадали пять пассажиров маршрутки. Женщин в возрасте 56-ти, 35-ти и 31-го годов доставили в местную больницу с травмами, другим гражданам оказали помощь на месте.

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