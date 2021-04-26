Одессит заехал в море прямо на машине ради эффектных фото
Об этом сообщает Vgorode .
На одном из местных пляжей машина медленно двигалась прямо в воде.
В комментариях очевидцы упоминали о какой-то косе, которая, судя по всему, помогала машине не утонуть.
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Ранее мы сообщали, рейсовая маршрутка попала в аварию на трассе Киев-Одесса, она столкнулась с фурой.
ДТП случилось возле села Старые Маяки в Березовском районе.
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