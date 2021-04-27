Очевидцы, а затем и спасатели кинулись вытаскивать потерпевших

Мощный взрыв прогремел 26 апреля около 22.24 в Одессе в районе Молдаванки по ул. Серова. В результате практически полностью разрушен одноэтажный жилой дом, под завалами оказались люди.

Кроме того, взрывной волной выбило стекла напротив в квартире, где живут четыре человека — они не пострадали.

По предварительным данным ГСЧС Одесской области, в результате взрыва газовоздушной смеси (без последующего горения) произошло разрушение капитальных конструкций одноэтажного дома на одну квартиру. Площадь разрушения составила 150 кв. метров.

Бойцы ГСЧС спасли из-под завалов двух жителей разрушенного дома: женщину 1937 г.р., которую госпитализировали в больницу с травмами средней степени тяжести, и ее мужа - от госпитализации отказался.

Погибших нет. От ГСЧС привлекались 4 ед. техники и 18 чел. личного состава.

Ранее мы рассказывали, в Одессе на уши была поставлена полиция из-за угрозы взрыва на заводе. Событие произошло 20 апреля. После обеда у ворот винзавода на Французском бульваре, была обнаружена подозрительная бумажная коробка.

Для проверки этих сведений на место происшествия срочно съехались взрывотехники, спасатели и следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

В коробке правоохранители нашли муляж самодельного взрывного устройства и боевую гранату Ф-1. По факту случившегося открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по части 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами).

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