Очевидцы, а затем и спасатели кинулись вытаскивать потерпевших
Мощный взрыв прогремел 26 апреля около 22.24 в Одессе в районе Молдаванки по ул. Серова. В результате практически полностью разрушен одноэтажный жилой дом, под завалами оказались люди.
Кроме того, взрывной волной выбило стекла напротив в квартире, где живут четыре человека — они не пострадали.
По предварительным данным ГСЧС Одесской области, в результате взрыва газовоздушной смеси (без последующего горения) произошло разрушение капитальных конструкций одноэтажного дома на одну квартиру. Площадь разрушения составила 150 кв. метров.
Бойцы ГСЧС спасли из-под завалов двух жителей разрушенного дома: женщину 1937 г.р., которую госпитализировали в больницу с травмами средней степени тяжести, и ее мужа - от госпитализации отказался.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Дантес неожиданно раскрыл важную роль Олега Винника в его браке с Дорофеевой: "Спасибо тебе"
Остановилось сердце знаменитой советской актрисы, коллеги сообщили о трагедии: "Вечная память"
Дженнифер Лопес в сверкающем платье с причудливыми вырезами затмила всех на красной дорожке: пикантные кадры
Сумская не смолчала после заявлений сестры, конфликт набирает оборот: "Посоветовала бы Наталье..."
Погибших нет. От ГСЧС привлекались 4 ед. техники и 18 чел. личного состава.
Ранее мы рассказывали, в Одессе на уши была поставлена полиция из-за угрозы взрыва на заводе. Событие произошло 20 апреля. После обеда у ворот винзавода на Французском бульваре, была обнаружена подозрительная бумажная коробка.
Для проверки этих сведений на место происшествия срочно съехались взрывотехники, спасатели и следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.
В коробке правоохранители нашли муляж самодельного взрывного устройства и боевую гранату Ф-1. По факту случившегося открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по части 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами).
Напомним, что Одесчина в антилидерах, число зараженных ковид снова растет: сколько жертв и зараженных за сутки
Также Politeka сообщала, погода на Пасху и майские огорчит одесситов: придется отказаться от пикников