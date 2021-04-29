В центре Одессы пожарникам пришлось ликвидировать возгорание в подъезде дома и эвакуировать жильцов

Сегодня в три часа ночи в Одессе спасатели получили сообщение о возгорании жилого дома на Ришельевской, 56. Прибыв на место происшествия, было выяснено, что загорелось домашнее имущество в подъезде трёхэтажного жилого дома, между вторым и третьим этажом, информирует главное управление ГСЧС в Одесской области.

После этого пожарные локализовали возгорание в 03:14, а затем через 4 минуты сам пожар был ликвидирован на площади 5 м.кв.

Во время ЧП сотрудникам ГСЧС пришлось эвакуировать по выдвижной лестнице 33-летнюю женщину и её 8-летнюю дочь.

Погибших и пострадавших не было.

Согласно данным спасателей, предполагаемой причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неизвестным лицом. Сумма ущерба устанавливается.

Напомним, что до этого в Одессе частный одноэтажный дом, в котором находилась 84-летняя хозяйка и ее 60-летний сын.

К счастью они не пострадали, однако в результате взрыва выбило окна и двери, повредило стену, разбило и разбросало мебель. Теперь дом оказался непригоден для жилья.

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