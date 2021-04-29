В школах Одессы и области запретили проводить выпускные вечера и линейки со зрителями
Об этом заявил директор департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак со ссылкой на распоряжение Министерства образования и науки, передает Politeka.net
По его словам, праздничные линейки и выпускные могут проводиться только в пределах одного класса и без зрителей.
«Хотя мы и вышли из «красной зоны», работа образовательных учреждений продолжается в условиях карантина», - заявил Лончак.
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Ранее мы сообщали, в Одессе на поселке Котовского учительница попала в больницу после конфликта с учеником восьмого класса.
Инцидент произошел в 22-й школе на улице Махачкалинской.
В настоящее время в учебном заведении работает полиция. В результате педагога госпитализировали, медики диагностировали у нее ожог роговицы глаза.
Впоследствии дочь потерпевшей учительницы рассказала детали. На опубликованных кадрах видно, что произошедшее снимали на камеру ученики. Когда учительница подошла к парте восьмиклассника, тот достал баллончик и распылил газ в глаза учительнице.
Делом уже занялась полиция и пообещала наказать ученика.
За хулиганство предусмотрено наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы на срок до пяти лет.
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