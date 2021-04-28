В Одесской области за сутки подтвердились сотни новых случаев ковида
В Одесской области, по данным МОЗ, за последние сутки выявили 522 новых случая заболевания вирусом.
За прошедшие сутки от осложнений ковида умерли 35 одесситов.
С начала пандемии коронавирусом заразились 132 611 жителей региона, выздоровели – 98 178 человек.
Общее количество смертей от коронавируса в регионе на 28 апреля составляет 2488.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Мишина вернулась в Киев, "подтвердив" худшие опасения о расставании с Эллертом: "С кумушками..."
Андрей Данилко в образе Сердючки взялся за старое, украинцы ликуют: "То, что все хотели, но никто не ожидал"
Жена продюсера "Квартал 95", показав красивое декольте, призналась в чувствах к женщинам: "Не перестану..."
"Дизель шоу" экстренно отменяет концерты, раскрыта причина: "Дорогие зрители..."
Ранее мы писали, что в одесской многоэтажке рухнул лифт.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
28 апреля около 8 часов утра на улице Маршала Говорова в 10-этажном доме оборвался лифт.
Спасатели, которые оперативно приехали на вызов, обнаружили, что подъемник рухнул в шахту с первого этажа.
Сотрудники ГСЧС с помощью специнструмента открыли двери лифта и освободили 8 человек в возрасте от 20 до 30 лет.
Люди вышли самостоятельно.
На место прибыли карета скорой помощи и следственно-оперативная группа.
Напомним, что Одесчина в антилидерах, число зараженных ковид снова растет: сколько жертв и зараженных за сутки
Также Politeka сообщала, погода на Пасху и майские огорчит одесситов: придется отказаться от пикников