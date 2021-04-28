В Одесской области за сутки подтвердились сотни новых случаев ковида

В Одесской области, по данным МОЗ, за последние сутки выявили 522 новых случая заболевания вирусом.

За прошедшие сутки от осложнений ковида умерли 35 одесситов.

С начала пандемии коронавирусом заразились 132 611 жителей региона, выздоровели – 98 178 человек.

Общее количество смертей от коронавируса в регионе на 28 апреля составляет 2488.

Ранее мы писали, что в одесской многоэтажке рухнул лифт.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

28 апреля около 8 часов утра на улице Маршала Говорова в 10-этажном доме оборвался лифт.

Спасатели, которые оперативно приехали на вызов, обнаружили, что подъемник рухнул в шахту с первого этажа.

Сотрудники ГСЧС с помощью специнструмента открыли двери лифта и освободили 8 человек в возрасте от 20 до 30 лет.

Люди вышли самостоятельно.

На место прибыли карета скорой помощи и следственно-оперативная группа.

Напомним, что Одесчина в антилидерах, число зараженных ковид снова растет: сколько жертв и зараженных за сутки

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