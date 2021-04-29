История с 8-классником, который на уроке распылил газ из баллончика в лицо учительнице, получила продолжение

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Одесской области.

Инцидент произошел в 22-й школе на улице Махачкалинской.

Во время конфликта на уроке учащийся 8-го класса брызнул из газового баллончика в лицо учительнице математики. Педагога забрали по скорой в больницу, где врачи диагностировали у нее ожог глаз.

Директор школы вызвала полицейских, которые совместно с психологами работают со школьником и выясняют причину такого поступка.



Также правоохранители открыли уголовное производство в отношении 15-летнего школьника по части первой статьи «Хулиганство». Она предусматривает наказание в виде штрафа от 17 000 гривен до пяти лет ограничения свободы.



По одной из версий, причиной конфликта, стало то, что учительница упомянула мать ученика, которая умерла месяц назад.

"Учительница пригрозила ему тем, что позвонит его матери и расскажет, как он себя ведет и срывает уроки, но вроде она не знала, что мамы уже нет", — сообщает местный паблик.

В тоже время дочь пострадавшей учительницы также рассказала о происшествии. На своей странице в Инстаграм девушка написала , что едкое вещество распылил ученик 8-го класса по фамилии Запорощенко.

"Мама сделала замечание, почему он не записывает в тетраде. В ее сторону пошли маты. Она попросила повторить это на камеру, чтобы потом не доказывали обратное. Другие ученики в классе предупреждали учительницу не подходить близко к однокласснику, потому что он неадекватен и агрессивен. После этого он достал баллончик и брызнул им в глаза моей маме", – сообщила девушка.

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