За сутки на Одесчине зафиксировано большое количество летальных случаев COVID-19, при этом число новых заражений стало меньше

По состоянию на 29 апреля в Одесской области зарегистрировали 518 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. В тоже время за последние сутки 34 пациента не справились с болезнью и скончались. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, передает Politeka.net.

С начала эпидемии в регионе выявили 133 129 случаев заболевания Covid-19. Общее число летальных - 2 518 больных умерли.

Выздоровели уже 99 325 человек, из которых 1 147 за последние сутки. На данный момент в Одесской области болеют 31 286 человек.

Вакцинировано 2683 жителей Одесской области.

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Храмы должны придерживаться рекомендаций, которые разработали для них в Министерстве здравоохранения. Об этом в ходе брифинга 23 апреля заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости, в храмах призывают поощрять онлайн-богослужения для верующих, увеличить количество сессий благословения, но уменьшить их продолжительность. При этом двери в помещения церквей должны быть открыты.

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