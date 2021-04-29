Полиция просит жителей Одессы опознать сумки, которые были украдены из автомобилей вором-гастролером

Как передает Politeka.net, об этом сообщает пресс-служба регионального ГУНП (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, на одесских улицах промышлял злоумышленник кавказской внешности, который разбивал стекла в припаркованных авто и похищал из салонов вещи, оставленные хозяевами.

30-летний грабитель был пойман полицейскими во время очередной кражи. Средь бела дня на улице Колонтаевской он разбил стекло у автомобиля Mercedes и завладел сумкой с документами и деньгами в размере 10-ти тысяч гривен. Преступление произошло на глазах у прохожих, которые и вызвали копов.

Когда правоохранители провели обыски в его жилище, то там было на что посмотреть.

В квартире обнаружили более десяти сумок и рюкзаков, происхождение которых грабитель объяснить не смог.

Ему сообщили о подозрении по ч.3 ст.186 Уголовного кодекса. Решается вопрос о привлечении его к ответственности по ч.3 ст.185 и ч.1 ст.357 УК. Согласно действующему законодательству, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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