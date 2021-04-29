101-летняя одесситка, ветеран ВОВ два месяца боролась с тяжелой формой ковид-заболевания и вылечилась

Удивительную историю рассказала ее внучка Елена Оробей изданию на Культурометр.

По словам женщины, ее бабушка Авраменко Евгения Илларионовна, которой уже 101 год, заболела в начале марта. Когда сатурация упала до 83% и пациентка начала задыхаться, то вызвали скорую. Однако в госпитализации пожилой одесситке отказали заявив, что свободных мест нет.

Некоторые врачи намекали, по словам рассказчицы, что в этом вообще нет смысла, так как в больницах часто не подходят даже к 60-летним, что уже говорить о 100-летнем пациенте. Поэтому бабушку пришлось лечить дома самостоятельно. Тем не менее, семья врачей не обвиняет, поскольку понимает насколько в больницах загружены медики.

«Течение болезни у столетней пациентки было очень тяжелым. Она перестала двигаться и есть, и, что хуже, у нее не было сил глотать, она не пила воду, пришлось внучке ставить капельницы дома самостоятельно, благо врачи скорой помощи показали, как это делать», - говорит внучка.

Когда стало еще сложнее дышать, то семья с рецептом врача обратились в фонд "Корпорация Монстров", где удалось получить кислородный концентратор на дом.

Всё это время внучка верила в исцеление старушки и случилось чудо – через несколько недель и бабушка пошла на поправку.

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