В последнее время в Одессе нападения подростков на прохожих стали приобретать массовый характер
Только за этот год на территории Одесского региона было несколько случаев, когда несовершеннолетние избивали, грабили, а также убивали взрослых людей.
Последний случай произошел поздно вечером на поселке Таирово. О нем рассказали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net
Двое школьников в возрасте 15 лет на безлюдной улице подошли к незнакомому мужчине, избили его, после чего сорвали с него цепочку и браслет, а затем скрылись.
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По словам следователя Владислава Татарова, подростков, которые ограбили 37-летнего одессита, задержали через несколько часов. Юноши попытались продать имущество потерпевшего той же ночью, но безуспешно.
Как выяснилось, один из несовершеннолетних уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
Сейчас им сообщили о подозрении, обоим юношам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет. За это преступление уголовная ответственность наступает с 14 лет, поэтому за свои действия подростки понесут наказание самостоятельно и в полной мере.
Совсем дикий случай произошел в городе Измаиле Одесской области в конце марта месяца. Тогда два подростка ромской национальности, одному и которых 12 лет, а другом - 13, жестоко забили до смерти бездомного мужчину.
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