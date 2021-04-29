Две с половиной тысячи силовиков будут тщательно следить за порядком в Одессе 2 мая

В частности, к обеспечению общественной безопасности в городе будут привлечены 1 300 полицейских и 1 200 бойцов Нацгвардии. Об этом в ходе совещания заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, пишут местные СМИ.

«2 мая в Одессе будет отмечаться седьмая годовщина трагических событий, которые имели место в 2014 году. Мы должны максимально предусмотреть все вызовы, которые могут случиться. А также не допустить провокаций, которые выгодны стране-агрессору», — отметил он.

В тоже время председатель Нацполиции Игорь Клименко добавил, что будут привлекаться дополнительные силы не только для обеспечения безопасности в церквях, но и если анонсируются какие-то массовые мероприятия.

«С начала недели полиция вместе с НГУ начали оперативно-профилактические отработки. И уже с 30 апреля ГУНП в Одесской области будут введены усиленные меры безопасности. Для этого спланированы дополнительные направления сил из других регионов Украины», — сообщил Игорь Клименко.

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