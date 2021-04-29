В центре Одессы продолжает процветать вандализм
В Южной Пальмире есть не только те, кто любит свой город, но и люди, готовые вредить ему. Чем руководствовались "герои" этой публикации, неизвестно, зато известен результат – поврежденная гранитная плитка возле памятника актрисе немого кино Вере Холодной, который установлен на улице Пребраженской.
Об этом сообщает пресс-служба КП «Сервисный центр», передает Politeka.net.
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Отмечается, что специалисты из организации уже заменили разбитую плитку и привели памятник в надлежащий вид.
Ранее мы сообщали, в Одессе неизвестные хулиганы массово уничтожают остановки общественного транспорта.
Так, с начала этого года вандалы разбили стекла в 37 остановочных комплексах в разных районах города. Последний случай зафиксировали в ночь с 21 на 22 апреля на улице Водпроводной напротив Стальканатного завода. Там пострадала новая стеклянная остановка, у которой разбили вдребезги боковое стекло.
Кроме того, каждый день хулиганы оставляют надписи, ломают скамейки, выламывают урны вместе с бетоном.
Стоит сказать, что стоимость одного остановочного комплекса стеклянного типа около 100 тыс. гривен.
Напомним, что 2 мая в Одессе: в мэрии предупредили о неудобствах с транспортом
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