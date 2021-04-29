Люди уже говорят о демонтаже

В преддверии курортного сезона в Одессе снова установили шлагбаум, чтобы взимать плату за проезд к морю

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил одесский общественник Демьян Ганул, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Активист утверждает, что посреди ночи на Ланжероне около ресторана "Три барашка" установили кабинку безопасности для дальнейшей установки незаконного шлагбаума.

«Правильно будет обратить внимание на местные власти, а потом демонтировать в одиночку, если власть игнорирует», - написал он.

Кроме того, общественник обратил внимание патрульной полиции, ведь шлагбаум по сути перекрывает дорогу, а его установка - нарушение ПДД.

Ранее мы уже сообщали, две с половиной тысячи силовиков будут тщательно следить за порядком в Одессе 2 мая.

К обеспечению общественной безопасности в городе будут привлечены 1 300 полицейских и 1 200 бойцов Нацгвардии. Об этом в ходе совещания заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

2 мая в Одессе будет отмечаться седьмая годовщина трагических событий, которые имели место в 2014 году. Мы должны максимально предусмотреть все вызовы, которые могут случиться. А также не допустить провокаций, которые выгодны стране-агрессору», — отметил он.

Напомним, что 2 мая в Одессе: в мэрии предупредили о неудобствах с транспортом

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