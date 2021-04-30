В Одессе от истощения скончалась 12-летняя школьница, которая весила всего 20 кг

Девочка умерла в городской детской больнице №3 29 апреля, куда ее накануне госпитализировали с диагнозом «анорексия», передает Politeka.net.

Трагический инцидент прокомментировали на сайте Нацполиции сообщив, что ученица 6 класса пыталась похудеть и довела свой организм до критического состояния.

В полиции уже открыли уголовное производство по статье 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.

В тоже время местный сайт "Думская" уточнил, что 12-летняя девочка весила всего лишь 20 кг.

Она была отличницей, мечтала стать моделью и принимала участие в различных кастингах.

Семья была полноценной и мама всячески поощряла свою дочь.

Отметим, анорексия относится к опасным заболеваниям, смертность при котором может достигать 10 %. Непосредственно смерть часто наступает в результате нарушения работы сердца из-за недостатка калия в организме.

Ранее мы сообщали, 28 апреля школе №22 на улице Махачкалинской ученик 8 класса распылил слезоточивый газ в лицо учительницы информатики. ЧП произошло прямо на уроке и вызвало широкий резонанс.

Педагога забрали по скорой в больницу, где врачи диагностировали у нее ожог глаз.

По одной из версий, причиной конфликта стало то, что учительница упомянула мать ученика, которая умерла месяц назад.

"Учительница пригрозила ему тем, что позвонит его матери и расскажет, как он себя ведет и срывает уроки, но вроде она не знала, что мамы уже нет", — рассказали о случившемся одноклассники мальчика.

Напомним, что в одесском санатории вспыхнул пожар: кадры ЧП и что известно о пострадавших

Также Politeka сообщала, что в Одессе заявили о травле педагога и ученика после инцидента в школе