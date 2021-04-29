В сети организовали травлю восьмиклассника и учительницы после инцидента в одесской школе

Неприятное происшествие, которое случилось 28 апреля школе №22 на улице Махачкалинской, бурно обсуждают в соцсетях.

Тогда ученик 8 класса прямо на уроке брызнул в лицо учительнице из газового баллончика. Педагога забрали по скорой в больницу, где врачи диагностировали у нее ожог глаз.

Инцидент решила прокомментировать глава департамента образования Елена Буйневич. Чиновница вступилась за учительницу и призвала воздержаться от травли.

"Знаю Татьяну Павловну более 20 лет, это профессионал и человек с большой буквы. Как можно обсуждать какую-то воображаемую ее вину, не зная ее? Сколько поколений научила педагог, всегда отзывчивая, внимательная, умная", — написала Буйневич на своей странице в Facebook.

Кроме того, она призвала прекратить травлю ученика. Действия школьника полиция расценила как хулиганство. Теперь ему грозит штраф или арест.

«Остановите издевательства над ребенком. Это преступление, мы должны знать об этом. Никто не имеет права озвучивать особенности ее обучения, жизни и развития. Никого. Наказание должно происходить по закону. Расследование идет», - написала чиновница.

Ранее мы уже писали, что по одной из версий, причиной конфликта, стало то, что учительница упомянула мать ученика, которая умерла месяц назад.

"Учительница пригрозила ему тем, что позвонит его матери и расскажет, как он себя ведет и срывает уроки, но вроде она не знала, что мамы уже нет", — сообщает местный паблик.

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