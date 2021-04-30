В результате пожара в одесском санатории серьезно пострадал один из находящихся на лечении человек
Огненное ЧП случилось посреди ночи в одном из корпусов санаторий «Куяльник», передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы ГСЧС в Одесской области.
По данным спасателей, 30 апреля в 00:53 на «101» поступило сообщение о задымлении в 15-этажном корпусе санатория на улице Лиманной.
Как выяснилось, в комнате на втором этаже загорелся матрас. Огонь охватил два квадратных метра. Пожар удалось потушить до прибытия сотрудников ГСЧС с помощью четырех огнетушителей.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Победитель "Голосу країни" Лазановский признался, кому принадлежит его сердце: "Скажу честно..."
Елена Кравец в просторном наряде объявила о важных переменах в жизни: "Ну все, уже можно"
"Холостяк" Михаил Заливако удивил откровениями о драках с девочками: "До слез прям"
Черный день для Тины Кароль, украинцы скорбят вместе с певицей: «Светлая память»
Несмотря на это, спасателям все равно пришлось эвакуировать 9 человек со второго этажа санатория.
Во время пожара получил ожоги верхних конечностей, туловища и головы находящийся на лечении мужчина с ограниченными возможностями движения.
Причина пожара – перегрузка электрического удлинителя.
В ликвидации пожара были задействованы 14 единиц техники и 42 человека личного состава.
Ранее мы сообщали, в центре Одессы пожарникам пришлось ликвидировать возгорание в подъезде дома и эвакуировать жильцов.
В три часа ночи спасатели получили сообщение о возгорании жилого дома на Ришельевской, 56. Прибыв на место происшествия, было выяснено, что загорелось домашнее имущество в подъезде трёхэтажного жилого дома, между вторым и третьим этажом.
Во время ЧП сотрудникам ГСЧС пришлось эвакуировать по выдвижной лестнице 33-летнюю женщину и её 8-летнюю дочь.
Погибших и пострадавших не было.
Напомним, что трагедия произошла с мужчиной в Одессе, страшные кадры: "прямо на глазах у людей..."
Также Politeka сообщала, что пожар вспыхнул в роддоме Одессы, срочно съехались спасатели: кадры и что известно о пострадавших