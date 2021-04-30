В результате пожара в одесском санатории серьезно пострадал один из находящихся на лечении человек

Огненное ЧП случилось посреди ночи в одном из корпусов санаторий «Куяльник», передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы ГСЧС в Одесской области.

По данным спасателей, 30 апреля в 00:53 на «101» поступило сообщение о задымлении в 15-этажном корпусе санатория на улице Лиманной.

Как выяснилось, в комнате на втором этаже загорелся матрас. Огонь охватил два квадратных метра. Пожар удалось потушить до прибытия сотрудников ГСЧС с помощью четырех огнетушителей.

Несмотря на это, спасателям все равно пришлось эвакуировать 9 человек со второго этажа санатория.

Во время пожара получил ожоги верхних конечностей, туловища и головы находящийся на лечении мужчина с ограниченными возможностями движения.

Причина пожара – перегрузка электрического удлинителя.

В ликвидации пожара были задействованы 14 единиц техники и 42 человека личного состава.

Ранее мы сообщали, в центре Одессы пожарникам пришлось ликвидировать возгорание в подъезде дома и эвакуировать жильцов.

В три часа ночи спасатели получили сообщение о возгорании жилого дома на Ришельевской, 56. Прибыв на место происшествия, было выяснено, что загорелось домашнее имущество в подъезде трёхэтажного жилого дома, между вторым и третьим этажом.

Во время ЧП сотрудникам ГСЧС пришлось эвакуировать по выдвижной лестнице 33-летнюю женщину и её 8-летнюю дочь.

Погибших и пострадавших не было.

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