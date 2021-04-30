Одесская область прошла пик заболеваемости COVID-19
По данным СНБО, вчера, 29 апреля, Одессе и области заболел 531 человек, при этом выздоровели почти втрое больше— 1434.
Летальных случаев за сутки – 21.
С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 133 660 случаев заболевания Covid-19. 2 539 больных скончались. На данный момент в Одесской области болеют 31 796 человек. ᅠ
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За сутки в нашем Одесском регионе вакцинировали 2 677 человек.
Напомним, одесситам рассказали об ограничениях во время пасхальных праздников.
Храмы должны придерживаться рекомендаций, которые разработали для них в Министерстве здравоохранения.
Чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости, в храмах призывают поощрять онлайн-богослужения для верующих, увеличить количество сессий благословения, но уменьшить их продолжительность. При этом двери в помещения церквей должны быть открыты.
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В частности, к обеспечению общественной безопасности в городе будут привлечены 1 300 полицейских и 1 200 бойцов Нацгвардии
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