С 30 апреля в Одесской области будут введены усиленные меры безопасности

Силовики из других регионов прибыли в Одессу, чтобы обеспечивать порядок на улицах города и не допустить провокаций 2 мая

Соответствующее видео обнародовали очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В Одессе правоохранители готовятся к мероприятиям, которые пройдут в городе 2 мая, приуроченные к 7-й годовщине трагедии, которая имела место в 2014 году.

С 30 апреля в Одесской области будут введены усиленные меры безопасности.

На кадрах видно, как колонна автомобилей Нацгвардии передвигается по одесским улицам.

Планируется, что во время чествования памяти погибших к обеспечению публичной безопасности будут привлечены 1300 полицейский и 1200 нацгвардейцев.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что в этом году годовщина событий в Одессе совпадает с Пасхой. Будут привлекаться дополнительные силы не только для обеспечения безопасности в культовых сооружениях, но и если анонсируются какие-то массовые мероприятия.

"С начала недели полиция вместе с НГУ начали оперативно-профилактические отработки. И уже с 30 апреля ГУНП в Одесской области будут внедрены усиленные меры безопасности. Для этого спланированы дополнительные направления сил из других регионов Украины", - рассказал он.



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