Силовики из других регионов прибыли в Одессу, чтобы обеспечивать порядок на улицах города и не допустить провокаций 2 мая
Соответствующее видео обнародовали очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
В Одессе правоохранители готовятся к мероприятиям, которые пройдут в городе 2 мая, приуроченные к 7-й годовщине трагедии, которая имела место в 2014 году.
С 30 апреля в Одесской области будут введены усиленные меры безопасности.
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На кадрах видно, как колонна автомобилей Нацгвардии передвигается по одесским улицам.
Планируется, что во время чествования памяти погибших к обеспечению публичной безопасности будут привлечены 1300 полицейский и 1200 нацгвардейцев.
Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что в этом году годовщина событий в Одессе совпадает с Пасхой. Будут привлекаться дополнительные силы не только для обеспечения безопасности в культовых сооружениях, но и если анонсируются какие-то массовые мероприятия.
"С начала недели полиция вместе с НГУ начали оперативно-профилактические отработки. И уже с 30 апреля ГУНП в Одесской области будут внедрены усиленные меры безопасности. Для этого спланированы дополнительные направления сил из других регионов Украины", - рассказал он.
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