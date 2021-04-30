В Одессе обнаружили кучи нечистот в парке Победы

Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на информацию Госэкоинспекции Юго-Западного округа (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

28 апреля в парке Победы работники компании, котрых наняли в горсовете проводили чистку канализационных колодцев, а загрязненные вещества попросту скидывали рядом.

Как выяснилось, к этому оказались причастны сотрудники предприятия "Бласт". Лабораторные исследования показали, что в местах сброса есть загрязнение почв.

Одесситов предупреждают: в отходах, которые теперь находятся на газонах, может содержаться даже золотистый стафилококк. Его с прогулки домой могут принести домашние питомцы или дети.

В Госэкоинспекции, обратили внимание, что это не первое дело при участии указанного предприятия.

Экологи обеспокоены, что такое обращение с канализационными отходами может привести к ухудшению эпидемиологического состояния населения.

На данный момент специалисты рассчитывают убытки, нанесенные государству. Все материалы по данному случаю направили в правоохранительные органы для внесения сведений в ЕРДР.

Напомним, что 2 мая в Одессе: в мэрии предупредили о неудобствах с транспортом

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