В Одессе обнаружили кучи нечистот в парке Победы
Об этом сообщают местные
28 апреля в парке Победы работники компании, котрых наняли в горсовете проводили чистку канализационных колодцев, а загрязненные вещества попросту скидывали рядом.
Как выяснилось, к этому оказались причастны сотрудники предприятия "Бласт". Лабораторные исследования показали, что в местах сброса есть загрязнение почв.
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Одесситов предупреждают: в отходах, которые теперь находятся на газонах, может содержаться даже золотистый стафилококк. Его с прогулки домой могут принести домашние питомцы или дети.
В Госэкоинспекции, обратили внимание, что это не первое дело при участии указанного предприятия.
Экологи обеспокоены, что такое обращение с канализационными отходами может привести к ухудшению эпидемиологического состояния населения.
На данный момент специалисты рассчитывают убытки, нанесенные государству. Все материалы по данному случаю направили в правоохранительные органы для внесения сведений в ЕРДР.
Напомним, что 2 мая в Одессе: в мэрии предупредили о неудобствах с транспортом
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