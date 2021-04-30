В Одесской области неизвестный подбросил гранату с похоронным венком, но что-то пошло не так
Довольно странное происшествие со взрывом случилось сегодня ночью во дворе дома в поселке Ширяево Одесской области, передает Politeka.net
Мужчина решил забросить на припаркованный у дома автомобиль похоронный венок с гранатой.
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Как рассказала жена хозяина дома, неизвестный мужчина пробрался на территорию их двора и принялся доставать из пакета похоронный венок, к которому, как позже оказалось, была привязана граната. На шум во дворе вышел хозяин, который напугал злоумышленника. В этот момент в его руках что-то взорвалось. С места происшествия раненный скрылся вместе с напарником, который позже вызвал скорую помощь, которая доставила пострадавшего в больницу.
Сейчас на месте работает полиция, которая уже установила личность злоумышленника, а теперь выясняет все обстоятельства произошедшего.
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