В Одесской области неизвестный подбросил гранату с похоронным венком, но что-то пошло не так

Довольно странное происшествие со взрывом случилось сегодня ночью во дворе дома в поселке Ширяево Одесской области, передает Politeka.net

Мужчина решил забросить на припаркованный у дома автомобиль похоронный венок с гранатой.

Как рассказала жена хозяина дома, неизвестный мужчина пробрался на территорию их двора и принялся доставать из пакета похоронный венок, к которому, как позже оказалось, была привязана граната. На шум во дворе вышел хозяин, который напугал злоумышленника. В этот момент в его руках что-то взорвалось. С места происшествия раненный скрылся вместе с напарником, который позже вызвал скорую помощь, которая доставила пострадавшего в больницу.

Сейчас на месте работает полиция, которая уже установила личность злоумышленника, а теперь выясняет все обстоятельства произошедшего.

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Огненное ЧП случилось посреди ночи в одном из корпусов санаторий «Куяльник».

Как выяснилось, в комнате на втором этаже загорелся матрас. Огонь охватил два квадратных метра. Пожар удалось потушить до прибытия сотрудников ГСЧС с помощью четырех огнетушителей.

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