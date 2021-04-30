В центре Одессы молодой мужчина свел счеты с жизнью перед этим оставив предсмертную записку своей девушке
Труп 27-летнего одессита нашли в петле в его квартире на улице Еврейской. Об этом сообщает местный сайт
Накануне мужчина отправил прощальное послание на телефон своей девушке, в котором сообщил о намерении покончить с собой.
«Привет. Если я не отменил отправку этого сообщения, значит всё пошло по плану. Из клуба я может быть и вышел, но задерживаться здесь дальше явно выше моих сил. Спасибо тебе за всё и прости, что оставляю тебя. Увидимся на новом витке спирали», - говорится в сообщении.
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Женщина позвонила в полицию, однако спасти парня не удалось, его нашли повешенным в квартире.
Ранее мы сообщали, пропавшую женщину, которая с прошлого года находилась в розыске, нашли мертвой.
Ее останки обнаружили висящими в петле на дереве в лесопосадке возле Алестово на трассе Одесса-Киев.
Известно, что 52-летняя женщина находилась в розыске с июля прошлого года. 15 июля 2020 года она сбежала из психиатрической лечебницы на Академика Воробьева, 9. Лечащий врач отпустил пациентку в магазин, но она не вернулась. О пропаже заявил ее сын.
Полицейские подозревают, что она совершила самоубийство еще девять месяцев назад и все это время ее труп висел на дереве.
Напомним, что под Одессой поиски женщины закончились трагедией
А еще Politeka писала, что оборвалась жизнь легендарной одесситки, успела оставить послание: "Извините, кому не ответила..."
Также Politeka сообщала, что колонна военной техники въехала в Одессу: видео происходящего