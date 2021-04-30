В Одесской области поймали 28-летнего извращенца, который долгое время издевался над малолетней дочерью своей сожительницы

Педофила задержали сотрудники спецподразделения полиции “Корд” по месту жительства в селе Егоровка Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУНП, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Мужчина подозревается в насилии над 11-летней дочерью гражданской жены.

Следствие установило, что злоумышленник совершал противоправные действия больше двух лет.

Девочка держала всё в секрете, так как отчим запугивал ее, угрожая тем, что мать, узнав об их «играх», тяжело заболеет и помрет или же что ее привлекут к уголовной ответственности.

Теперь извращенцу светит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, в Одесской области судили молодого парня-педофила за изнасилование подростка.

Так, суд решил приговорить 23-летнего жителя Одесской области, который в прошлом уже имел проблемы с законом, к 12 годам тюремного заключения.

Преступление произошло в августе минувшего года.

Тогда парень на пастбище применил к 12-летнему мальчику физическую силу и против его воли удовлетворил свои половые потребности.

Пострадавший ребенок рассказал о произошедшем матери, а та, в свою очередь, обратилась в полицию.

За считанные часы насильника-педофила разыскали и задержали правоохранители.

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