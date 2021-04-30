Его забрали в больницу

В центре Одессы отвалился карниз и рухнул на голову прохожему

Инцидент произошел вечером в четверг 29 апреля на углу улиц Бунина и Канатной.

Как пишут местные СМИ , травмированного 32-летнего пешехода забрали по скорой в больницу.

У него оказался ушиб тазовых костей и поясницы. После обследования мужчину отправили на амбулаторное лечение.

В пресс-службе мэрии утверждают, что дом, с которого рухнула часть карниза, находится на балансе обслуживающей компании «Штрих-код». Всего 12 лет назад его реставрировала компания «Инкор-групп» Руслана Тарпана.

Отметим, что по оценкам «Інституту розвитку міст», в Одессе успело рухнуть уже 8-10% карнизов. Как правило, это происходит из-за отсутствия либо неисправности водосточных труб. Замена стоков на фасаде может стоить до десяти тысяч гривен, а вот реставрация самого фасада, как правило, обходится в сотни тысяч.

Не так давно мы сообщали, 28 апреля около 8 часов утра на улице Маршала Говорова в 10-этажном доме оборвался лифт.

Спасатели, которые оперативно приехали на вызов, обнаружили, что подъемник рухнул в шахту с первого этажа.

Сотрудники ГСЧС с помощью специнструмента открыли двери лифта и освободили 8 человек в возрасте от 20 до 30 лет.

Люди вышли самостоятельно. На место прибыли карета скорой помощи и следственно-оперативная группа. Напомним, что 2 мая в Одессе: в мэрии предупредили о неудобствах с транспортом

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