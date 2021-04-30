Стало известно, какие цены на продукты перед Пасхой на Привозе
Цены на популярные овощи и продукты мониторили журналисты местного издания
Так, молодой картофель уже можно купить за 55 гривен за килограмм, при этом обычная картошка стоит в среднем 12 гривен, морковь, лук и белокочанная капуста - 10 грн, молодая - 35, а брокколи - 125 грн.
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Цена на помидоры зависят от сорта, например Микадо и черри стоят 65 грн, за килограмм.
Обычные помидоры продают в среднем за 25-30 гривен за кило.
Цена за килограмм огурцов стартует от 60 гривен, за кабачки просят 45 грн, болгарский перец - 70 грн.
На рынке уже есть свежая клубника, в среднем она стоит 200 гривен за кило.
Яблоки обойдутся гораздо дешевле, их можно взять за 10-20 гривен, мандарины, лимоны и грейпфруты - по 25, бананы - по 30.
Киви продаются за 55 гривен, ананас-за 60 грн/шт, авокадо можно приобрести за 10-20 грн/шт, манго - за 50 грн / шт.
Ранее мы сообщали, в Одессе наблюдается рекордное подорожание продуктов питания.
В частности, больше всего подорожали овощи. По сравнению с декабрем 2020 года цены на лук, морковь и картофель выросли на 20-30%, на свеклу — сразу на 40%. Стоит отметить, что овощи дорожают каждую зиму.
Также в Одесской области значительно подорожали хлеб (+18%), сахар (+16%), макароны (+14%), рис и мука (+11%).
Подорожание продуктов связывают с ростом цен на газ и бензин, А также низким прошлогодним урожаем в Украине и в мире. Также на рост цен повлияло повышение заработной платы.
Также Politeka сообщала, 5-летний одессит потерялся на "Привозе", пришел с бабушкой за покупками на Пасху: детали и фото